Assemblée nationale: 83 à 93% d’absentéisme depuis la rentrée parlementaire!!

Quand les députés sèchent la rentrée parlementaire…

En Septembre, 37 amendements ont fait l’objet de votes à l’assemblée nationale.

Pour le 1er amendement de cette rentrée, le 12/09, il n’y a eu que 99 votants. Pour 577 députés élus. Soit 83% d’absentéisme.

83% d’absentéisme, c’est déjà énorme, mais c’est pourtant le record de présentéisme depuis la rentrée!!!

L’amendement 1137 du 14/09 détient le record d’absentéisme: seulement 38 votants. Soit 93,5% d’absentéisme. Normal…

Il s’agissait portant d’un sujet important: un projet de loi « pour l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et accessible à tous ».

Quelle est la validité d’un texte voté en présence de 6% des députés?

Exactement la même que s’ils avaient tous été présents… Sur le site de l’assemblée nationale, on peut lire:



Source: Assemblée nationale

Je vous laisse visualiser vous-même ces chiffres consternants. Il s’agit de copies écrans du site de l’assemblée nationale:

Vous pouvez consulter les archives de cette « table des scrutins », vous constaterez que cet absentéisme des députés est très récurent.

Rappelons que leur « indemnité parlementaire » n’est assortie d’aucune obligation de présence… Pour mémoire, en voici les montants:



Source: assemblée nationale

